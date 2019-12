"Nunca se hizo un ajuste tan grande sin que caiga un gobierno", dijo alguna vez Nicolás Dujovne que eligió pasar a la historia como uno de los funcionarios de la historia nacional que peor le hizo al pueblo argentino.

En ese contexto, no llama la atención que en las redes se hayan tomada para la chacota la noticia del robo de su domicilio en Uruguay. El ex ministro de Economía de Mauricio Macri pasa todos los veranos en San Ignacio, un exclusivo barrio de la costa uruguaya (más exclusivo que Punta del Este). Mientras estaba en la playa, ladrones entraron a su residencia y se llevaron pertenencias. En las redes no se aguantaron y recordaron al exfuncionario:

“100 años de perdón. https://t.co/JwsMDY2kiR”— Eduardo Fabregat on Twitter Link Eduardo Fabregat on Twitter

“Qué pena!😁😁 https://t.co/UYyVdUOXIn”— Jorge Negro Arce on Twitter Link Jorge Negro Arce on Twitter

“Ladrones en la casa de Dujovne -Boluuuudoooo... ¿esta tablet no era tuya? -Seeeeeee.... qué loco.”— Emanuel Rodriguez ☀️ Peroncho on Twitter Link Emanuel Rodriguez ☀️ Peroncho on Twitter

“Desvalijaron la casa de Dujovne en Punta del Este. La policía busca a los ladrones para inscribirlos en el registro de los que tienen 100 años de perdón.”— Gerrard 💚 on Twitter Link Gerrard 💚 on Twitter

“Delincuentes pusieron una casa en el baldío de Punta del Este de Nicolás Dujovne”— El Ferreter☀️ de Tandil on Twitter Link El Ferreter☀️ de Tandil on Twitter

“La casa de Dujovne, preparada para una crisis nuclear. O para una gestión de Dujovne.”— Bruno Bauer on Twitter Link Bruno Bauer on Twitter

“Los delincuentes que desvalijaron la casa de Dujovne en Punta del Este solicitaron a través de sus abogados ser juzgados bajo la doctrina "cien años de perdón"”— Guillermo Mónaco on Twitter Link Guillermo Mónaco on Twitter

“Se quieren ir todos a ayudar a Dujovne a elegir el nuevo mobiliario para la mansión que le desvalijaron... Oposición, agarralapala! Lpqtp https://t.co/aRxYSQhlSs”— RiKardoDeKilmes - GRACIAS NÉSTOR ♥️🇦🇷 on Twitter Link RiKardoDeKilmes - GRACIAS NÉSTOR ♥️🇦🇷 on Twitter

“Todo lo que tiene que ver con Nicolás Dujovne califica como noticia policial.”— mor🌸cha✌ on Twitter Link mor🌸cha✌ on Twitter

“Como no se lo ocurrió a Macri convocarte al gobierno para cumplir su mentada promesa de pobreza cero. Por lo menos hay que reconocer que no estás como Dujovne rascándote el higo en José Ignacio, Punta del este https://t.co/iI81BBduYr”— Aníbal Fernández on Twitter Link Aníbal Fernández on Twitter

“100 años de perdón Desvalijaron la casa del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en Punta del Este”— Pensamiento Nacional on Twitter Link Pensamiento Nacional on Twitter