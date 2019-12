Jorge Rial está no tiene pelos en lengua cuando opina y no mide consecuencias. Envalentonado con la crítica al periodismo tradicional que le hizo el caldo gordo al macrismo, el conductor de Intrusos no dudó en burlarse de la designación de Marcelo Longobardi como el "periodista más respetado del país".

La nómina la armó la consultora Poliarquía, muy ligada a los medios hegemónicos.

“Encuesta a Líderes y Formadores de Opinión 2019: @LongobardiM es el periodista más respetado por los líderes argentinos. Lo sigue Carlos Pagni (quien encabezó el ranking el año pasado)”— Poliarquía on Twitter Link Poliarquía on Twitter

En la nota que compartió de Nexofín, Rial la llenó de caritas burlonas.