Un momento insólito se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados, por una actitud infantil de Lilia Lemoine, del bloque La Libertad Avanza (LLA), quien intentó molestar a la legisladora Marcela Pagano, de Coherencia.

Las diputadas protagonizaron un fuerte cruce mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba su informe de gestión. Tras el incidente, la transmisión oficial mostró cómo Lemoine regresaba a su banca.

Minutos más tarde trascendieron los chats que mantuvo con Martín Menem con Lemoine, y en el programa Argenzuela de Jorge Rial los mostraron.

Los mensajes:

Lemoine: “Yo me puedo parar donde quiera”.

Menem: “Se pone nerviosa”.

Lemoine: “Yo lo miraba a Francos y se jijea”.

Lemoine: “Además es de Santiago Caputo. Si mi celu tiene el sticker de…” (mensaje que quedó inconcluso).