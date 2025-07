Después de haberlo denunciado ante la justicia, en otro intento por disciplinar a la prensa, Javier Milei atacó a Jorge Rial desde las redes sociales. “El pelotudo del siglo”, posteó el presidente libertario.

Desde su programa de radio Jorge Rial le contestó sin filtros: “Lo invito, señor Presidente, a que me diga lo mismo que escribió en Twitter pero personalmente. Pasa que para eso se necesita algo que usted carece, que es valentía”.

Además, Rial respondió desde las redes sociales: “Puede ser presidente. Pero a mí no me corre una golpista como su vice. Quién es más boludo? El que elige personalmente a su enemigo y lo orina públicamente , obvio. Revise sus conceptos. Madure. Nos está llevando a una crisis. Deje de boludear en tuiter. Y de última, si me tiene que decir algo lo invito personalmente. Pero para eso hay que tener valentía. Condición de la que usted carece. Solo se deja entrevistar por sus empleados periodísticos. Ah. Y mi perra está viva”.