En una jornada atravesada por el debate caliente que se vivió en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el legislador oficialista Fernando Iglesias intentó atacar a Jorge Rial.

Sin embargo, el conductor de Argenzuela no se quedó atrás y aprovechó su programa de C5N para responder con munición gruesa.

Fernando Iglesias apuntó contra Jorge Rial y lo calificó como “vocero de la oposición”. Por este motivo, Rial tiró un bombazo: “Ustedes mandaron a medir a Jony Viale, ustedes mandaron a medir a Mariana Brey".

Y agregó: "No me metan, a mí no me miden eh”, comentó, en clara referencia a los sondeos que se hicieron sobre los periodistas oficialistas con la intención de que sean candidatos en las elecciones de este año.

A modo de cierre, amplió: “Lo que le digo a Fernando Iglesias que no soy vocero de nadie, hago este programita que le rompe las pelotas ustedes, algo que me encanta, y les vamos a seguir rompiendo las pelotas. Tengo ideología y la voy a defender”.