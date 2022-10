La frase de la senadora Carolina Losada fue claramente grave, no sólo porque no es cierto sino porque no tiene las pruebas de que un delito tan flagrante se realice realmente en las calles de Rosario.

Para Rial, Losada usó el sistema Intratables que sirve para la tele pero no para una senadora.

Obviamente que la venta de menores es un delito gravísimo y también es cierto que sucede en Rosario como en otros lugares del país, pero no es cierto que sea en la calle y que se trate casi de un mercado persa y mucho más grave aún es, si esto fuera cierto, que una senadora nacional no haga la denuncia al respecto cuando toma conocimiento.