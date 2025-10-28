Sin vueltas, sin filtros, y con la franqueza que lo caracteriza al hablar de política, Jorge Rial lanzó una fuerte declaración luego de la jornada electoral que sorprendió a propios y extraños por el triunfo de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

En su programa Argenzuela de Radio 10, comparó el momento que vive River y el Partido Justicialista. "¿Qué es esto de estar secuestrado por un amor?", dijo Rial.

"Muchachos, el peronismo no está preso ni tiene tobillera", agregó, en clara referencia a la situación de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.