Jorge Rial habló en radio Futuröck luego la censura previa llevada a cabo por el gobierno contra el periodista y otros colegas como Mauro Federico.

El conductor de C5N, Carnaval y Radio 10 opinó que los audios de Karina “son intrascendentes” respecto al escándalo de corrupción destapado en los últimos días, pero a raíz de eso se preguntó: “¿Qué se cocina dentro de la Casa Rosada tan importante? ¿Qué estamos por invadir Uruguay? ¿Estamos por entrar en guerra con algún país?”.

Rial afirmó: “Acá el problema grave que tienen es que están infiltrados por ellos mismos. Me parece que es gravísimo. El topo lo tienen adentro y es uno de ellos”.

A raíz de este escándalo, tanto Rial como Federico asistieron al Congreso para participar en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados por esta gravedad institucional terrible.