El 12 de octubre, día que en el gobierno de Javier Milei vuelve a denominarse "Día de la Hispanidad", fue conmemorado con un video oficial que reivindica la figura de Cristóbal Colón como iniciador de una era de progreso.

"El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el inicio del continente", sostiene la voz en off del video. "La civilización prevaleció sobre el salvajismo", agrega en otro tramo.

La pieza audiovisual generó una avalancha de críticas en redes sociales que acusan al oficialismo de reescribir la historia y banalizar la memoria de los pueblos originarios.