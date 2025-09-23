¿Qué festejan?
Repudio en redes tras el insólito festejo cipayo 'a lo Trump' en el programa del Gordo Dan
En la antesala del encuentro entre Milei y Trump en New York, en el programa libertario celebraron por anticipado en un stream decorado como si fuera un acto de Donald Trump. ¿Qué festejan? Las redes reaccionaron.
En la previa de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump que se dará en Nueva York, en la que supuestamente acordarán más ayuda económica para el país -más dinero para pagar la deuda en que se metió La Libertad Avanza-, los libertarios que escoltan al inefable Gordo Dan en el stream Carajo, celebraron.
Se vistieron con saco, camisa blanca y corbata roja como el presidente norteamericano, y hasta colgaron banderas de Estados Unidos el estudio.
¿Qué festejan? Las redes reaccionaron así: