En la previa de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump que se dará en Nueva York, en la que supuestamente acordarán más ayuda económica para el país -más dinero para pagar la deuda en que se metió La Libertad Avanza-, los libertarios que escoltan al inefable Gordo Dan en el stream Carajo, celebraron.

Se vistieron con saco, camisa blanca y corbata roja como el presidente norteamericano, y hasta colgaron banderas de Estados Unidos el estudio.

¿Qué festejan? Las redes reaccionaron así: