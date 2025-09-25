20 horas del miércoles en Buenos Aires. Frente a la Basílica de San José de Flores, a la altura de la avenida Rivadavia al 6900, cada vez son más los manifestantes -mayoría mujeres- que repudian el triple femicidio de Florencio Varela.

Hay presencia de distintos colectivos sociales, políticos y feministas que se convocaron vía redes. Por avenida Rivadavia, aparece una fila de policías con órdenes de desalojar la manifestación en nombre del protocolo antipiquetes para liberar el corte de calle. Las mujeres cantan aún más fuertes y los echan.

Pasa un rato largo. Ya no hay corte de calle y quedan unos pocos manifestantes sobre la plaza Flores. La policía comienza a reprimir a las personas que quedaban y detiene a una docena.

Las redes reaccionaron así: