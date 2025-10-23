La derrota del gobierno en las urnas es claramente inminente y ya comenzó la diáspora de ministros.

El primero en bajarse del barco fue el canciller Gerardo Werthein, quien de todos modos iba a ser reemplazado después del papelón que hizo durante la reunión de Milei con Trump.

Ahora fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona el que le comunicó al Presidente que a partir del lunes 27 ya no formará parte del gabinete. Si bien la renuncia no fue presentada formalmente ni hubo anuncio por redes, el ministro habló con Infobae y dijo: "Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise".

Lo cierto es que tanto Werthein como Cúneo podrían haber esperado hasta después de las elecciones para no agitar el avispero pero claramente la orden fue que sus renuncias trascendieran.