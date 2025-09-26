Javier Milei se reunió este jueves con Benjamin Netanyahu en el cierre de su gira por los Estados Unidos, que incluyó encuentro con Donald Trump y apoyo del Tesoro yanqui "para llegar a las elecciones".

Información oficial de la comitiva argentina informó que el Presidente y su par de Israel se reunieron en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos en Gaza, desde hace casi dos años.

Milei le reiteró su "firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias" para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin. Rechazo

¿Por qué el rechazo político? El primer ministro israelí goza de inmunidad ante el pedido de captura emitido el año pasado por la Corte Penal Internacional, que lo señala como responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino.