La otra vereda
Recalde: "Nuestro compromiso es ser la voz de los argentinos que la están pasando como el culo por culpa de este gobierno de hijos de puta"
En el acto de Fuerza Patria en la Facultad de Derecho, Mariano Recalde se lanzó de lleno con un mensaje confrontativo con el gobierno.
Después del voto negativo al veto de Javier Milei, qué mejor lugar que la Facultad de Derecho de la UBA para que el peronismo comenzara su campaña electoral.
Mariano Recalde, acompañado por la gran mayoría de los que lo acompañan en la lista de Fuerza Patria habló desde el escenario y lanzó un discurso incendiario.
Sin eufemismo, y llamando a las cosas por su nombre, dijo que este es un "gobierno de hijos de puta" por el daño que le producen a la sociedad y la crueldad con que se ensañan.