Después del voto negativo al veto de Javier Milei, qué mejor lugar que la Facultad de Derecho de la UBA para que el peronismo comenzara su campaña electoral.

Mariano Recalde, acompañado por la gran mayoría de los que lo acompañan en la lista de Fuerza Patria habló desde el escenario y lanzó un discurso incendiario.

Sin eufemismo, y llamando a las cosas por su nombre, dijo que este es un "gobierno de hijos de puta" por el daño que le producen a la sociedad y la crueldad con que se ensañan.