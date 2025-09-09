Agnolottis y vestido de blanco
Rebelión en la granja: Fantino se cansó de que Adorni termine sus tuits con la misma palabra y le pidió que pare
La derrota en las elecciones bonaerenses hizo que los libertarios sacaran los trapitos al sol y comenzaran las acusaciones entre ellos, hasta en temas nimios como el que planteó Alejandro Fantino.
Lo que antes era una gracia, ahora molesta. Al calor de los resultados electorales las cosas se miran de lugares diferentes.
Cuando estaban en la buena, los libertarios festejaban las salidas de Manuel Adorni, Karina Milei era El Jefe, y los Menem aportaban gobernabilidad.
Con el derrumbe de los votos, las figuras perdieron aura y los chistes, su gracia. Uno de ellos es el cierre de los tuits de Manuel Adorni, que terminó irritando a Fantino, quien le pidió que termine con ese recurso.
Y por si no había quedado claro, el periodista repitió el mismo concepto y casi con el mismo ejemplo en Carnaval.