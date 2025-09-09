Lo que antes era una gracia, ahora molesta. Al calor de los resultados electorales las cosas se miran de lugares diferentes.

Cuando estaban en la buena, los libertarios festejaban las salidas de Manuel Adorni, Karina Milei era El Jefe, y los Menem aportaban gobernabilidad.

Con el derrumbe de los votos, las figuras perdieron aura y los chistes, su gracia. Uno de ellos es el cierre de los tuits de Manuel Adorni, que terminó irritando a Fantino, quien le pidió que termine con ese recurso.

Y por si no había quedado claro, el periodista repitió el mismo concepto y casi con el mismo ejemplo en Carnaval.