"Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia, pero no debemos ser tontos, es un error pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia; creo que los mercados deben funcionar en libertad, con reglas", aseveró Alberto al encabezar este mediodía un acto en el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada.

De este modo, el Presidente hizo su primera aparición pública tras la derrota que sufrió el Frente de Todos en las PASO. El gobierno tiene dos meses para mejorar la imagen electoral y revertir la situación.

El proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación, tiene el objetivo de promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas y de generar un aumento en el empleo.

También busca promover inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas, como asimismo estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos.

La Ley actual (27.437), sancionada en 2018, tiene "grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo", explicaron las fuentes al fundamentar la presentación de esta iniciativa por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con lo apuntado, el proyecto tiene los "beneficios" de "aumentar la producción nacional; generar mayor empleo en las empresas proveedoras del Estado y de incrementar la inversión en Desarrollo e Innovación (I+D+i de empresas alcanzadas por las compras para la innovación)".

También, se asegura que tendrá un "impacto federal positivo en empresas proveedoras de todo el país", como así también promoverá el "desarrollo de proveedores en sectores estratégicos como hidrocarburos o minería", y un "crecimiento de nuevos sectores productivos vinculados a la demanda del Estado".