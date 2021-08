La oposición encuentra límites a la intentona de dar un golpe institucional al gobierno de Alberto Fernández a partir del suceso menor de la foto que trascendió en la Quinta de Olivos de una reunión social de los íntimos de la Primera Dama.

"Soy una persona seria. No acompañaría un juicio político porque es irreal más allá de que lo que hizo el Presidente. Todos los temas son tratados con mucha irresponsabilidad. La oposición sabe que no va a conseguir el número para impulsar algo así", indicó Randazzo.

En declaraciones a la radio online FutuRöck, el precandidato aseguró que siempre creyó "que la política era la posibilidad de transformar la realidad" y que eso es algo que "se hace con vocación de servicio para mejorarle la vida a la gente", pero en cambio con este "tipo de actitudes se desvaloriza a los gobernantes".

En este sentido, Randazzo afirmó que "hay cada día más gente desencantada" y que "esta maldita grieta entre el kirchnerismo y el macrismo nos está llevando a un país dividido".

"No son lo mismo ni el macrismo ni el kirchnerismo, pero no me resigno a que esto es lo único posible; por eso conformamos un espacio político diferente", aseveró.

Consultado sobre si su candidatura favorece el objetivo político de Macri de dividir el voto peronista, el exministro de Interior y Transporte dijo que le importa "un carajo", porque puede "demostrar que no tiene nada que ver" con el fundador del PRO a quien "siempre combatió".

Sobre el polémico spot de campaña en el que simula una conversación con Cristina Fernández de Kirchner en 2015 insistió con que que se trataba de "una parodia".