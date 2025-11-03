La tasa de natalidad en Argentina está bajando debido a una combinación de factores económicos, sociales y culturales. Las principales razones incluyen la precariedad económica que desalienta la planificación familiar, la mayor educación y participación de las mujeres en el mercado laboral, el acceso a métodos anticonceptivos, y un cambio cultural donde se priorizan proyectos de vida individuales y la maternidad ya no se percibe como una obligación.

Pero además hay otro factor super positivo que es la caída en los embarazos de adolescentes, algo que en lugar de ser cuestionado debería ser celebrado.

Lo cierto es que las redes ya no le perdonan nada a Marra, y le recordaron que ya tiene 42 años y aún no ha tenido hijos, como para reclamarle que él haga su parte.