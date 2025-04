Ramiro Marra, candidato a legislador porteño por la UceDé tras su expulsión de La Libertad Avanza, explicó en TV su insólita propuesta electoral de cobrarle una multa a las personas que viven en situación de calle por ensuciar y ocupar el espacio público.

“La solución es sacarlos de ahí, que una asistente vaya y les diga que no pueden estar, y que luego vayan a un centro asistencial donde hay camas”, dijo en Neura. Y agregó: “La alternativa de quedarte acá no existe porque si no, vas a tener una multa o una detención”

El exintegrante de La Libertad Avanza intentó explicar que “las contravenciones ayudan a ordenar a una persona que no se da cuenta que están cometiendo un error”. Pero Mariana Brey se la tiró abajo en un par de segundos.

Qué personaje.