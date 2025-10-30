Uno no sabe si lo hace por genuina decisión, para generar consenso entre los que piensan como él, o simplemente para tratar de congraciarse con los libertarios que lo echaron para ver si lo vuelven a admitir.

Con el oportunismo vil de los que se aprovechan de una desgracia para llevar agua para su molino, Ramiro Marra se subió a las noticias que llegan desde Río para lanzar su propuesta enloquecida.

Esta consiste en "exterminar las villas" donde "viven los inmigrantes ilegales" aunque, claro, no dijo cómo haría para sacar de la faz de la tierra a esa gente.

Vale recordar que en el país, según la estimación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), viven más de cinco millones de personas en villas y asentamientos, en 5.687 barrios populares. Esto es el 12% de la población argentina y corresponde a más de 1.2 millones de familias.