Ramiro Marra utilizó sus redes sociales para hablar de su futuro. Una de las caras más visibles y uno de los personajes principales de la campaña presidencial de Milei, hoy se muestra relegado de la vida política, y su mandato como legislador culmina en diciembre.

Tras la paupérrima participación en las últimas elecciones porteñas, donde quería renovar su banca pero que no llegó ni al 3% los votos, y de haber sido expulsado de La Libertad Avanza Marra parece querer regresar a sus viejas andanzas financieras, por las que de hecho fue denunciado por hacer recomendaciones sin las credenciales necesarias.

Marra ahora anda ofreciendo cursos gratuitos de finanzas, según él, como agradecimiento por el apoyo recibido en todos estos años en los que se dedicó al sector financiero tradicional.

Marra anunció que empezará a enseñar sobre la utilización de la inteligencia artificial aplicada a los mercados, pero avisó que lanzará este “último curro”, mejor dicho, “último curso” para sus seguidores.