Ramiro Marra era, hasta principios de este año, el candidato obvio para la lista de La Libertad Avanza, pero al hombre se le ocurrió votar a favor del presupuesto de Jorge Macri y fue expulsado del partido en ese mismo momento.

Al quedarse sin candidato el Gobierno decidió sacrificar al vocero y candidatearlo pero a Marra le cuesta no apoyar a la lista libertaria demostrando que solo está utilizando el sello de la UCeDé, para renovar su banca.

A la hora de explicar por qué no enfrenta al candidato del partido que lo expulsó, explicó que ese no era su problema, dejando en claro que ahora él es la piedra en el zapato libertario. “Yo no me autoeché”, aseguró el ahorrista del atún aunque Milei ya había dejado en claro que la decisión la había tomado Karina.