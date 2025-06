“Cuando metieron preso a Lula no le robaron la libertad solo a Lula. Le robaron la democracia a Brasil”, expresó Rafael Correa en una entrevista con Futuröck.

Allí el ex mandatario ecuatoriano hizo su análisis sobre el fallo arbitrario de la Corte Suprema de Justicia contra CFK, y marcó un claro paralelismo con lo que le sucedió al resto de los presidentes populares de la región.

En ese sentido, expresó que “si Lula no hubiese estado preso, hubiera sido candidato y habría ganado la presidencia” y sentenció: “Bolsonaro no existiría en estos momentos si a Lula no le hubieran metido preso”.

“Entiendan que no solo están robando la libertad a Lula, la reputación a Correa, en este caso la libertad y los derechos políticos a Cristina. Les están robando a todos la democracia”, argumentó el ex mandatario.