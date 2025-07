“A mi no me duele nada, todo me enoja”, sentenció Rafael Bielsa al hablar de los compañeros que están acobardados esperando que pase la tormenta libertaria.

Apalancándose en la famosa frase de Diego Maradona -"lástima a nadie, maestro"- el excanciller mostró su costado más combativo.

Rodeado de periodistas cercanos a su ideología, Bielsa mandó un recado tanto para los militantes como para los dirigentes peronistas.