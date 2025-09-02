Como en la Dictadura
Radio Colonia: como la Justicia argentina prohibió difundir los audios de la corrupción, lo hace una radio uruguaya
El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que desvela al gobierno de Javier Milei y la prohibición de difundirlos hicieron tendencia a radio Colonia, ya que como en dictadura, una radio uruguaya reprodujo las conversaciones.
Nuevo capítulo en el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que destaparon la corrupción en ANDIS y tienen al gobierno de Javier Milei desvelado.
Ante la prohibición de difundirlos en el país por la denuncia del mismísimo presidente, un periodista uruguayo, Eduardo Preve, que este martes difundió "los últimos audios" del caso.
Y las redes desafían la orden de la Justicia argentina que prohibió su publicación y se llenaron de memes de radio Colonia, y la dictadura: