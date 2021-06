"Es muy difícil opinar sin información precisa; uno solo puede opinar por las declaraciones, de manera que yo tiendo a creer que lo que la ministra dijo es lo que ocurrió y que efectivamente es un desentendido", remarcó Quirós en declaraciones a Radio La Red.

"Me parece verosímil lo que dice Vizzotti", dijo Quirós y agregó: "Pero no me gusta mucho opinar de las cosas que no conozco o en las que no puedo aportar a la población algo más preciso que lo que la población sabe".

El Gobierno nacional desmintió hoy que haya rechazado el envío de vacunas Pfizer contra el coronavirus a través del mecanismo Covax, en tanto la ministra de Salud criticó el "uso político" de la pandemia y del tema de la compra de vacunas, y pidió que ciertos sectores "bajen la tensión y la obsesión que tienen" con esa farmacéutica.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Vizzotti leyó hoy la carta aclaratoria que le envió esta mañana Santiago Cornejo, titular para América Latina de Covax, mientras que el mecanismo multilateral informó que la decisión de la Argentina de optar por uno de los dos inoculantes ofrecidos a través de esa herramienta "no afectará el total del número de dosis que entregará en 2021".

Por otro lado, Quirós se refirió a la adquisición de vacunas y resaltó que, "en la medida en que se vayan regularizando la producción, el acceso va a ser cada vez más accesible".

"Incluso creo que se podrá acceder (a la compra de vacunas) desde fuera de los propios Gobiernos, de manera que yo creo que esto lentamente se va a ir normalizando", dijo el titular de la cartera de Salud porteña.

Con respecto a la adquisición de vacunas el Ministro sostuvo que "es muy importante lo que está pasando en estos días, están llegando un número importante y ahora nuestra tarea es aplicarlas rápidamente en el orden de prioridad que corresponde".

En ese contexto, Quirós explicó que el Gobierno de la Ciudad irá comunicando "la apertura de nuevos grupos, yendo por edades en la población general ya sin comorbilidades".

"Probablemente vayamos bajando de a cinco años, pero es algo que comunicaremos en los próximos días", indicó.

El ministro adelantó que prevén terminar con la vacunación de las personas de 18 a 60 años con condiciones preexistentes y de grupos estratégicos los primeros días de la semana que viene.

"Lo que hemos hecho hasta ahora es abrir hace unos días el empadronamiento de personas de 18 a 60 años porque los mayores de 60 ya han tenido la posibilidad de vacunarse, con condiciones acompañantes o de grupos estratégicos, de educación, de seguridad. Calculamos que vamos a terminar de vacunar a todo este grupo la semana que viene", precisó.

A partir de ahí, "lo que vamos a hacer una vez que estemos por completar y que tengamos las vacunas para seguir, cosa que está bastante avanzado, es comunicar la apertura de nuevos grupos y así lo que vamos a empezar es por grupo de edad en personas que no tienen comorbilidades, es decir población general probablemente vayamos bajando de cinco años y no de 10", detalló Quirós.