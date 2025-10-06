Claramente La Libertad Avanza sigue flojísima de candidatos. Tan es así que tratarán de forzar la ley de paridad de género para que Diego Santilli sea el cabeza de lista en lugar de dejar a la segunda, la exvedette Karen Reichardt.

Pero antes de que Santilli fuera el candidato elegido por LLA, aunque aún necesita el visto bueno de la Justicia Electoral, el mismo Javier Milei lo destrozaba, pero no era el único.

Y es que muchos de los trolls más conocidos de los libertarios tampoco lo consideraban como un buen candidato.