La relación entre la periodista y el flamante ministro del Interior no es la mejor desde que decidieron separarse por una serie de infidelidades.

Incluso Nancy había declarado públicamente que no deseaba que le fuera bien a Santilli, demostrando que a pesar del paso de los años aún le cuesta soltar al padre de sus hijos.

Pero esta vez y ante la expectativa de las redes por su reacción al hecho de que su ex finalmente será un candidato testimonial que nunca asumirá el compromiso otorgado por la gente, Nancy decidió no esperar y dar su opinión, desde un punto de vista del análisis político.