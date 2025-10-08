Diego Santilli, el elegido de Javier Milei para encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires en lugar de José Luis Espert, que debió renunciar por el narcoescándalo por su relación con Fred Machado.

Bien, durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, el Colorado fue blanco y víctima del espionaje que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Los espías lo vigilaron y se sorprendieron con su nivel de vida. En los audios que reveló Ari Lijalad en radio Am 1070, los agentes compararon su vida con la de un "narco".

"El uno le bajó el dedo a Santilli. Santilli gastó un 1.600.000 dólares el año pasado. Y no usa tarjeta de crédito. Es un narco. No hay forma que tenga… No, no. Me refiero a la operatoria. No hay forma que justifique el nivel de vida que tiene. Se fue con su pareja a Dubái. Se fue con las hijas de la pareja nueva, con la suegra, con la mujer. Se fue con dos amigos. Pagó 260.000 dólares, así de una, en el hotel, el avión. O sea, tiene un nivel de vida que no da con lo que gana nadie", se escucha decir a Alan Ruiz, uno de los espías.

Muchachos libertarios, les conviene Karen Reichardt como cabeza de lista, aunque demostró en TV que no sabe ni dónde está parada.