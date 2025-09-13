Después de su polémico y repdiado paso por A24, Alejandro Álvarez, el Subsecretario de Políticas Universitarias, estuvo en la señal de TN, donde también amena también tuvo un pésima aparición.

En esta ocasión, Joni Viale, uno de los comunicadores más cercanos al presidente Javier Milei, intentó en su programa en TN dejar bien parado al Gobierno.

"¿Cuánto gana un docente universitario?", le preguntaro al invitado. "El mínimo es 250 mil pesos", reconoció el funcionario. En ese momento, el propio conductor, que hasta entonces buscaba relativizar las críticas, no pudo disimular la incomodidad.

Incluso, luego Viale intentó ampliar las preguntas pero cada respuesta de Álvarez dejaba aún más expuesto al gobierno. Hasta que cerró: "No se puede vivir con eso".