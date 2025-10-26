Este domingo por la mañana, familiares y amigos de Pablo Grillo realizaron una protesta frente a La Rural de Palermo, el establecimiento donde emitió su voto Patricia Bullrich.

El fotógrafo Pablo Grillo fue herido en la cabeza el 12 de marzo cuando un gendarme disparó una granada de gas durante la represión a una marcha de jubilados en el Congreso.

"Que Patricia Bullrich esté suelta es vergonzoso para nuestra sociedad", expresó Fabián Grillo, padre del joven, en diálogo con C5N.

Afirmó que la ministra "no tiene un historial político, tiene un prontuario", y cuestionó su rol al frente de la cartera de Seguridad.