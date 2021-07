El juez federal de Campana, Adrián González Charvay procesó a Nicolás Ducoté, ex intendente macrista de Pilar, en una causa por irregularidades en la utilización de fondos nacionales para la realización obras públicas en barrios humildes del municipio bonaerense.

Tal explica la nota de Vanesa Petrillo en Ámbito, se trata de obras que “no habían sido ejecutadas conforme lo presupuestado o ejecutadas en su totalidad”. Por ello, el juez le dictó además la prohibición de salida del país y le fijó un embargo de 100 millones de pesos, además de una inhibición general de bienes.

En la causa, Ducoté y varios ex funcionarios de la municipalidad de Pilar quedaron procesados por el delito de defraudación contra la administración pública cometidas en tres convenios firmados en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri y Ducoté. Un detalle no menor es que el juez dictó falta de mérito a exfuncionarios nacionales involucrados en la causa.

La investigación

En el caso se investigan irregularidades detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en tres convenios celebrados en 2016 por más de 460 millones de pesos ($ 460.829.737) para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti; y en un plan de microcréditos para refacción de viviendas.

A través de los acuerdos analizados en los tres casos, el Gobierno nacional se había comprometido a efectuar el financiamiento de las obras que serían ejecutadas por el municipio. En la investigación se determinó que, sin perjuicio de la aplicación de fondos, las obras “no habían sido ejecutadas conforme lo presupuestado o ejecutadas en su totalidad”.

El estudio presentado por la PIA al fiscal Sebastián Bringas, que fue tomado por el juez para ordenar los llamados a declaración indagatoria, también indicó que se habían generado gastos indebidos a favor de terceros, lo cual provocó un perjuicio a las arcas del Estado Nacional en tanto las obras propuestas no se vieron finalizadas por falta del control de las autoridades nacionales. De acuerdo con el estudio, ello ocurrió mediante irregularidades cometidas en los expedientes donde tramitaron las ejecuciones y rendiciones de cuentas de estos convenios.

En tanto, por el Municipio de Pilar habían sido convocados a declaración indagatoria la ex secretaria de Economía y Hacienda, Cecilia I. Cabrera; el ex director de Compras, Fabián Arias; por la Dirección General de Dictámenes y Asesoramientos, María Natalia Toso; el ex secretario de Obras Públicas, Guillermo H. Iglesias; el ex director de Calles y Red Vial, Osvaldo Caccaviello; el ex director de Obras Civiles, Marcelo Sfeir; y la ex subsecretaria de Obras Públicas, Sandra Sosa.

El juez González Charvay advirtió que Nicolás Ducoté, y otros imputados que resultaron procesados “actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

Recibieron falta de mérito Marina Klemensiewicz, Federico Bustelo, Fabián Arias, Cecilia Cabrera, María Toso, Ignacio Azarola, Marcelo Sfeir, Iván Kerr, Gustavo Queralt, Agustin Baldo y Tomas Bibiloni.