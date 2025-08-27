Son horas de incertidumbre para la familia de Pablo Grillo, el fotógrafo que sufrió un impacto de bala disparado por Gendarmería durante una represión en Congreso, después de que se conociera que su estado de salud continúa siendo delicado.

“No está teniendo la evolución que se espera”, sostuvo Fabián Grillo, su padre, en declaraciones a C5N.

"Ayer se le cerró un el drenaje de la válvula que lo habían colocado cuando se produjo la hidrocefalia y bueno, están viendo que posiblemente esté funcionando el sistema o esté funcionando mal la válvula", dijo Fabián Grillo en Mañanas Argentinas.

“Están viendo cómo evoluciona. Hoy le harán seguramente una tomografía, creo que lo harán hoy y verán cómo evoluciona, ¿no? parecería que está drenando en demasía el líquido cefaloraquídeo”, detalló.