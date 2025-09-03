Tras el antecedente de los hechos sucedidos en Lomas de Zamora, ciudad de la que Espert debió escapar en moto y generó miles de memes, hay preocupación por el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en un barrio de Moreno.

La intendenta del municipio, Mariel Fernández, alertó a los vecinos de Moreno y pidió que "no se acerquen" para evitar conflictos mayores.

Además, cuestionó la organización del evento en el Club Villa Ángela, de la localidad de Trujui, donde Milei será el principal orador.

"Quiero cuidar a la población de Moreno y le estoy pidiendo a todos que no se acerquen al acto, que nadie que se quiera manifestar se acerque al acto por favor”, señaló la intendenta en una entrevista por Radio 10.

Ante una consulta del periodista Jorge Rial, agregó: "Están ofreciendo plata y mercadería para ir al acto, hay información que vienen barras bravas de otros lugares. Eso es lo que más me preocupa”.