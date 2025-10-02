Javier Milei no está bien y eso se puede percibir en cada aparición pública del libertario, en este caso, durante una entrevista en radio Mitre con Gabriel Anello.

Allí el presidente cometió una torpeza insólita en caso de que quisiera defenderse de las acusaciones de corrupción en su contra y en contra de su hermana, que las redes no le dejaron pasar.

Como no podía ser de otra manera, durante la charla el periodista preguntó por el tema de José Luis Espert, y Milei en su afán de defenderlo cayó en una trampa mortal.

El presidente aseguró: "Si yo cortara la cabeza de Espert estaría confirmando que lo que dicen sobre él es verdad". Esta frase lo sepultó, ya que fue exactamente eso lo que hizo con Diego Spagnuolo, cuando denunció las terribles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El caso del primer candidato a diputado de La Libertad Avanza explotó en todos los medios luego de que se confirmara su financiación por parte del narcotraficante juzgado, Fred Machado.