El viaje de Javier Milei a Estados Unidos y los condicionamientos que recibió de Donald Trump, más el trato que aceptó el presidente argentino, siguen generando polémica y críticas que salen desde la oposición al gobierno.

Con la intención de armar un relato que le sirva al gobierno, el asesor audiovisual del presidente, Santiago Oría, publicó una imagen que buscaba demostrar el paso de Milei por la Casa Blanca.

Sin embargo, la publicación fue interpretada como un intento forzado por exhibir una visita que no tuvo el resultado esperado. Las redes sociales reaccionaron con ironía y memes: