El diputado francés Louis Boyard, de 25 años y miembro de La Francia Insumisa, se vio envuelto en una polémica tras quitarse un reloj durante una entrevista televisiva.

La situación escaló cuando Javier Milei compartió el video en X (antes Twitter), acusando a Boyard de hipocresía y criticando la postura de la izquierda. La publicación del libertario desató la respuesta inmediata del legislador francés.

Boyard, en español, le respondió a Milei: "¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista". La frase se viralizó rápidamente y generó debate internacional.

En un video posterior, Boyard denunció que la polémica era parte de una campaña de desinformación de redes de extrema derecha.