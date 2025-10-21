Polémica internacional: el diputado francés Louis Boyard le contestó a Milei y lo llamó "perrito imperialista"
El diputado francés respondió con dureza al presidente argentino, en un intercambio que escaló en redes sociales y generó repercusión mediática. "¿Qué hacés hablando de mi reloj?. Pedazo de perrito imperialista", le dijo el europeo.
El diputado francés Louis Boyard, de 25 años y miembro de La Francia Insumisa, se vio envuelto en una polémica tras quitarse un reloj durante una entrevista televisiva.
La situación escaló cuando Javier Milei compartió el video en X (antes Twitter), acusando a Boyard de hipocresía y criticando la postura de la izquierda. La publicación del libertario desató la respuesta inmediata del legislador francés.
Boyard, en español, le respondió a Milei: "¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista". La frase se viralizó rápidamente y generó debate internacional.
En un video posterior, Boyard denunció que la polémica era parte de una campaña de desinformación de redes de extrema derecha.