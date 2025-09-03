Con la mirada puesta en la seguridad de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA) organizó un acto para cerrar su campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo.

En medio de las denuncias de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien anticipó que repartían "plata y mercadería” para asistir al evento, un joven reconoció que le ofrecieron dinero para ingresar.

"Recién vino un muchacho y nos ofreció 20.000 pesos por persona para entrar pero le dijimos que no", señaló ante el móvil de C5N. Sin embargo, aclaró que él fue por voluntad propia y no quería recibir el dinero proveniente de LLA.