Le pagan a la gente
Plan platita para el acto de Milei: "Nos ofrecieron 20 mil pesos para entrar"
La Libertad Avanza organizó un acto en Moreno para cerrar la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires. "Nos ofrecieron 20 mil pesos para entrar", reconoció un joven en el móvil de C5N.
Con la mirada puesta en la seguridad de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA) organizó un acto para cerrar su campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo.
En medio de las denuncias de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien anticipó que repartían "plata y mercadería” para asistir al evento, un joven reconoció que le ofrecieron dinero para ingresar.
"Recién vino un muchacho y nos ofreció 20.000 pesos por persona para entrar pero le dijimos que no", señaló ante el móvil de C5N. Sin embargo, aclaró que él fue por voluntad propia y no quería recibir el dinero proveniente de LLA.