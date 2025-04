Después de un informe en el cual se explicaba que el Presidente había asegurado que la baja en las ventas de supermercados se debía a un cambio en la modalidad del consumo y a las ventas on line, Pitu Salvatierra tuvo que explicarle al mandatario que ese cambio en la modalidad es real pero todo lo contrario a lo que él plantea.

Lo cierto es que las clases bajas ya no tienen la opción de hacer una compra mensual en el supermercado y lo hacen en los comercios de barrio, donde los precios son mas elevados pero no porque quieran sino porque no tienen opción.

Así explicó también que la mayoría de la gente del país vive al día, sin poder proyectar y aguantando, en muchos casos, abusos por parte de los formadores de precios.