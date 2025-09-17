El Pitu Salvatierra presagió otro cachetazo electoral para Javier Milei en las elecciones de octubre.

Y es que al parecer todo el plan económico depende de que le tiren unos dólares desde el norte y la gente vive cada vez peor, en contraposición, el Presidente anuncia supuestos aumentos en áreas sensibles considerando que la gente le cree algo.

Incluso Pitu puso en duda la continuidad del Gobierno si es que no empieza a escuchar los reclamos del pueblo que fueron manifestados en las urnas.