"Creo que este 24, es el 24 de Hebe de Bonafini", opinó Pitu Salvatierra, al momento de pedir la palabra, en el marco del un programa especial que se realizó en Duro de Domar por la conmemoración del Día de la Memoria.

El dirigente barrial y parte del panel del programa conducido por Pablo Duggan, contó que “en el año 2001 perdí mi libertad y la recuperé en el 2008 con la única convicción de no volver en cana”.

"Me puse a buscar laburo, ocho meses buscando laburo. Mi señora trabajaba en casas de familia limpiando y me dejaba todos los días quince pesos: con eso viajaba, me compraba el diario, buscaba laburo", siguió.

Un día se cansó de no tener éxito con la búsqueda y pensó en salir a robar. Hasta que recibió un llamando: "Era una persona que trabajaba para Sueños Compartidos y se enteró que estaba buscando trabajo... Venite mañana que te voy a presentar a Hebe", contó.

Y luego amplió, con lágrimas en los ojos. "A los dos meses tenía documento, mis hijos tenían partida de nacimiento, tuve un recibo de sueldo por primera vez en mi vida. Me pude comprar una televisión a crédito. Conocí un mundo que nunca hubiera conocido si no fuera por Hebe".