Para Pitu Salvatierra como para cualquier persona con dos dedos de frente, el hecho de haber desplazado a Spagnuolo de la Andis cuando se conocieron los audios comprometedores no hace más que confirmar las sospechas de que algo turbio estaba pasando.

Pero lo extraño del caso, a pesar de que ahora digan que los audios son inventados o que están editados, lo cierto es que la primera reacción del gobierno fue expulsar a quien estaba denunciando la corrupción en lugar de caerle a quienes estaban cobrando.

Esto no solo confirma la maniobra sino que da que pensar sobre el destino real del dinero de esas coimas que claramente no eran solo las manos de Karina.