Están tan desesperados que no saben qué hacer, según el Pitu Salvatierra por eso es que atentan contra la libertad de prensa, por miedo a lo que podría salir en esos audios que la Justicia prohibió trasmitir.

Pero además, Pitu le habló directamente a Luis Majul que trató de bajarle el precio a los famosos audios prohibidos y le preguntó por qué no los ponen al aire si, como dice él “son audios personales, son audios tranquilos, no hay nada que considerar en esos audios”.

El punto es que la desesperación del Gobierno, que está como en arena movediza porque cada vez que se mueven se hunden mas, ya se está notando demasiado.