"Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron. Estoy más fuerte que nunca y tantas muestras de apoyo y cariño que me siguen llegando, me fortalecen aún más. Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos", escribió este lunes Carolina Píparo en sus redes en un hilo en que en resumen dice que sufre "persecución política".

Además, se quedjó de la cantidad "desproporcionada de efectivos" que dispuso la Justicia para detener a su marido Juan Ignacio Buzali, y concluyó: "No me rindo. Todo lo contrario. Esta persecución política hacia mi persona, mientras mi único rol fue el de sufrir un asalto, lejos de asustarme me vuelve más fuerte para seguir luchando por la provincia y el país que merecemos. Gracias de nuevo por tanto, gracias siempre".

Juntos por el Cambio sacó un comunicado respaldándola. Y las redes reaccionaron:

“Le están diciendo ‘accidente’ cuando literalmente salieron a pisarle la cabeza con el auto a un pibe inocente... https://t.co/QX0QDSxnDS”— Sergio Chouza on Twitter Link Sergio Chouza on Twitter

“En el comunicado de Juntos por el Cambio dicen que se puso a la víctima en lugar del que comete un delito (por el marido de Piparo) // En la indagatoria, él mismo cuestionaba a las víctimas a las que atropelló. 🤦🏻”— Ariel Zak on Twitter Link Ariel Zak on Twitter

“Juntos por el comunicado, sacó uno nuevo en apoyo a Piparo cuyo marido esta detenido por intento de homicidio. Hablan de politizar el caso, justo los que ganaron CABA con Cromagnon, la provincia con el triple crimen, y la nación con Nisman. Necrófagos impunes.”— Aníbal Musso on Twitter Link Aníbal Musso on Twitter

“@MarceOzz El teléfono rojo no deja de sonar con nuevas indicaciones”— ariz on Twitter Link ariz on Twitter

“@CarolinaPiparo Queremos ver el video de los chorros! Dale mostramos así “te apoyamos mejor” y porfavor deja de invocar una tragedia de hace 10 años atrás.”— Laura on Twitter Link Laura on Twitter

“Después de la tapada mediática de Piparo y el marido tirándose encima de la granada. Juntos por el descartes saco un comunicado tampando el accidente!! https://t.co/bhRgbjR2bQ”— Daniel De Catan 😷 on Twitter Link Daniel De Catan 😷 on Twitter

“Juntos por el Comunicado sacó otro comunicado”— Buscado on Twitter Link Buscado on Twitter

“Juntos por el comunicado apoya a Piparo diciendo que fue una estrategia politica del oficialismo, en tanto nosotros pedimos la renuncia de Donda”— MiPatriaEsLibre on Twitter Link MiPatriaEsLibre on Twitter

“- Mamá, que es cínismo? - Te lo explico con un twit. https://t.co/HcY2dcq7hM”— El Bosnio on Twitter Link El Bosnio on Twitter

“Según el comunicado de Juntos por el cambio en el que intenta defender a la diputada provincial, esta embestida y atropello a los motociclistas fue un "accidente" https://t.co/F5NwMPbwSh”— Mariae (BuenosAires)💚 on Twitter Link Mariae (BuenosAires)💚 on Twitter

“El Frente de Todos echó a un diputado por un exabrupto en un zoom en el congreso y Juntos por el Cambio saca un comunicado apoyando a una diputada que persiguió y atropelló a dos pibitos que iban en moto”— Juan Francisco Viera on Twitter Link Juan Francisco Viera on Twitter