La visita de Javier Milei a la localidad bonaerense de Junín, ,en medio del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), provocó diferentes episodios de violencia.

El evento de La Libertad Avanza se dio en un clima de extrema tensión, por los piedrazos que recibió el diputado José Luis Espert, y por un enfrentamoento protagonizado por un grupo de manifestantes y militantes libertarios.

Tal como muestran las imágenes, hubo una pelea entre los seguidores de Javier Milei y manifestantes que se concentraron para repudiar las políticas del gobierno.