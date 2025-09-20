Javier Milei encabezó un acto militante en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, donde dijo que las denuncias de Diego Spagnuolo, que Fernando Cerimedo ratificó en la Justicia, son "chimentos de peluquería" y "hechos con IA".

Durante la mañana, Milei expuso en la Bolsa de Comercio cordobesa sobre el Presupuesto 2026 y rechazó las denuncias en su contra, a las que calificó de "operetas".

Ya por la tarde, previo al acto, grupos de izquierda que rechazaban la presencia del presidente se manifestaron y se cruzaron con integrantes y jóvenes de La Libertad Avanza, produciéndose un enfrentamiento a piñas y palos.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales: