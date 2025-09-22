Rechazo al gobierno
Pichetto se plantó contra la reducción de las retenciones por ser "una medida oportunista y electoral"
El titular del bloque de Diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, criticó la disposición del gobierno libertario para beneficiar a los productores rurales. "Es una medida oportunista y electoral", indicó.
"Es una medida que tiene una connotación puramente electoral", dijo el titular del bloque de Diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, sobre la reducción a cero de las retenciones a las exportaciones de granos.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Pichetto sostuvo que desde el Gobierno "seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación de dólares del campo".
"Es una medida oportunista y electoral. Seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación del campo de lo que queda, pero vamos a ver si se concreta o no", remarcó.