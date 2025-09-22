"Es una medida que tiene una connotación puramente electoral", dijo el titular del bloque de Diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, sobre la reducción a cero de las retenciones a las exportaciones de granos.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Pichetto sostuvo que desde el Gobierno "seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación de dólares del campo".

"Es una medida oportunista y electoral. Seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación del campo de lo que queda, pero vamos a ver si se concreta o no", remarcó.