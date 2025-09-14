Se pican las redes
Picantísimo cruce de Maslatón contra la "cancherita" Leila Gianni por "traicionar al peronismo"
El abogado, exintegrante de La Libertad Avanza, criticó con dureza a la candidata de Milei y la acusó de "traicionar al peronismo".
La derrota electoral de Leila Gianni en La Matanza sigue generando repercusiones, dentro y fuera de La Libertad Avanza.
Gianni quedó muy por detrás de Fernando Espinoza en las elecciones del último domingo, y ahora recibió un fuerte cuestionamiento de Carlos Maslatón, abogado liberal y exreferente del oficialismo.
"Gianni quedó pulverizada el domingo pasado en las urnas en La Matanza. Se pasó de cancherita, creyó que después de traicionar al peronismo se iba a llevar puesto al municipio", lanzó Maslatón en un duro posteo en Twitter.