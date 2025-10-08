Mario Pergolini salió con los tapones de punta contra Javier Milei pero de una manera respetuosa y, por sobre todo, con argumentos que no dan lugar a la especulación.

Luego del bochornoso espectáculo que realizó el presidente argentino en el estadio Movistar Arena, donde se disfrazó de rockstar por un rato, Pergolini arrancó su programa en el Trece de una manera muy peculiar.

El conductor aseguró que le dio "un poco de vergüenza ajena" y habló de las críticas porque "el país no está para que un presidente esté bailando sobre un escenario".

Pergolini respondió luego al argumento completamente absurdo de que presidentes anteriores como Macri o Cristina también bailaban y derribó cualquier tipo de respuesta al respecto.

"Cuando empezaban a bailar esto valía $1 hoy vale $1600", expresó el conductor señalando una leche y dejó mudos seguramente a todos los libertarios.

Vale la pena aclarar que una cosa es un candidato o incluso un Presidente bailando o cantando en el marco de un acto político y otra muy distinta es querer ser una estrella de rock y montar un show con la excusa de presentar un libro que nadie leerá ya que habla de un milagro inexistente.