José Mujica participó de la segunda jornada del III Foro Mundial de Derechos Humanos que cerró Cristina Kirchner con un fuerte discurso sobre la organización del Estado, los medios de comunicación y las oposiciones en la región.

Antes de ingresar al evento organizado por la Unesco y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, el expresidente uruguayo habló con Lautaro Maislín en vivo por C5N. Allí Pepe dijo: “A Cristina la conozco hace años. He discutido, he concordado, me he peleado… es una vieja maravillosa”.

Mujica sonrió y se alejó, pero volvió al notero para aclarar: “Una vieja no, una señora porque se me va a ofender”.

Qué dijo Mujica

“No vengo a escuchar a la vicepresidenta, vengo solidario con ella porque la conozco hace años. La tienen que escuchar los argentinos, yo no voy a decidir un carajo”, indicó el exmandatario del país vecino apenas fue abordado por el colega.

Luego, sobre la persecución judicial que sufre la vicepresidenta: “Yo tengo una angustia en toda América Latina, la justicia está lejos de ser objetiva. Necesito recuperar un poco de confianza en la Justicia”.

El periodista le preguntó por el avance de la ultraderecha en la región y en el mundo: "Siempre que llovió paró, esa lluvia se para militando, trabajando, tratando de ser mejores, no decir una cosa con la lengua y después en la vida no vivir de acuerdo a lo que se dice

Y remató: "Ser coherente. Tenemos una crisis civilizatoria más allá de la izquierda y la derecha".